Bombeiros controlam incêndio em Osasco e trabalham no rescaldo

by Diário do Pontal

O incêndio que atingiu o Centro de Distribuição Frigorificado de Pescado do Grupo Pão de Açúcar, na cidade de Osasco, região metropolitana de São Paulo, foi controlado pelos bombeiros na noite de hoje (27).

Bombeiros trabalham para conter incêndio em prédio do Grupo Pão de AçúcarRovena Rosa/Agência Brasil

No entanto, ainda havia alguns focos do incêndio e a operação de rescaldo continuava por volta das 21h. Até o momento, não há notícia de vítimas, informa o Corpo de Bombeiros.

O galpão está localizado na Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, à altura do número 3.077, no bairro Jardim Santa Fé.

Seis viaturas com 20 homens continuam no local para o rescaldo. O Corpo de Bombeiros trabalha desde as 13h20 no combate ao fogo.