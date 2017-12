Carro quase é tomado por fogo em Ituiutaba; ação rápida do condutor evitou maiores danos

by Diário do Pontal

Durante a manhã deste domingo, 24, véspera de Natal, por volta de 9h, o 2° Pelotão do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado para ocorrência de um princípio de um incêndio em um veículo de passeio, de cor prata, onde de acordo com o condutor, o mesmo se deslocava normalmente em seu veículo, sendo que no momento em que o mesmo realizou manobra de parada e tentou desligar o automóvel, o mesmo não desligava, sendo que chave não saía da ignição e o motor continuava funcionando, tendo início o incêndio.

Segundo a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, o próprio motorista iniciou o combate ao fogo utilizando-se do extintor, abrindo o capô, porém, sem sucesso. O condutor apenas conseguiu desligar o automóvel após a retirada de um fusível, assim combatendo as chamas.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local, porém ao chegar, a situação já havia sido controlada. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Trinta e Seis com a Sete. Os militares informaram que a ação rápida do motorista e a devida utilização e manutenção do extintor de incêndio foram bastantes eficientes para que prejuízos maiores ocorressem.

É essencial a utilização do extintor de incêndio em veículos, mesmo sua utilização não sendo obrigatória. Em caso de acidentes disque 193.