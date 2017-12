Casamento pode diminuir o risco de desenvolver demência, diz pesquisa

by Diário do Pontal

De acordo com as pesquisas realizadas pelo Jornal Of Neurology, Neurosurgerv & Psycghiatry, 42% das pessoas solteiras correm o risco de desenvolver doenças neurológicas em comparação com os casados.

Segundo os especialistas, as pessoas casadas são menos propensas a desenvolver a demência por conta do convívio social, ou seja, elas se relacionam mais com outros indivíduos.

Os casais em comparação aos solteiros contam com qualidade de vida melhor, segundo o psiquiatra Andrew Sommerlad da Univerity College London, situada no Reino Unido.

Os mesmos afirmam que indivíduos com idade abaixo de 90 anos tem 24% de chance de desenvolver o problema quando comparado com pessoas acima dessa faixa etária de idade que tenha um companheiro ou companheira

Viúvos correm menos risco de desenvolver a demência

Já para os viúvos, fica claro que o grau de estudo ajuda muito, pois quanto mais essas pessoas estudam, correm menos riscos de desenvolver e ficarem doentes. As pesquisas mostram que cai para 20% o risco para essas pessoas

De acordo com os pesquisadores, fica claro que o menor risco de desenvolver demência fica para os grupos de pessoas casadas. Pois os mesmos têm a intenção de usarem tal descoberta como medidas de prevenção da doença para os que não casados.

Fonte: O TEMPO