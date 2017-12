Controle de qualidade da água ofertada em Uberlândia é rigoroso

by Diário do Pontal

O controle de qualidade da água distribuída à população uberlandense pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) é rígido e atende todas as normas do Ministério da Saúde. Além das análises diárias e mensais realizadas pelos técnicos da autarquia, a Vigilância Sanitária também faz inspeções periódicas. O trabalho ocorre de forma aleatória, em locais de grandes aglomerações como escolas e unidades de saúde e, semestralmente, nos reservatórios dos distritos, nas Estações de Tratamento de Água (ETA) e na captação.

Como funciona

A Vigilância Sanitária faz uma espécie de inspeção técnica para ver como está o andamento dos processos de tratamento realizados pelo Dmae. Todos os meses a autarquia envia as análises de qualidade da água bruta, tratada e distribuída para a Secretaria de Saúde. “A Vigilância faz a contraprova destas análises, ou seja, vai a campo colher outras amostras para verificar se o que estamos fazendo em questão de tratamento permanece adequado”, explica Rejane Nunes Cerqueira, Gerente de Tratamento de Água e Operações do Dmae.

Qualidade

A água tratada e distribuída pelo Dmae passa por criteriosas análises de qualidade. Diariamente são coletadas amostras da água já tratada (na tubulação que vai para os imóveis) em 80 Pontos de Controle de Qualidade (PCQs) espalhados nos bairros e também nos distritos. O material recolhido nos PCQs são encaminhados para o Laboratório de Qualidade da Água, do próprio Dmae, onde são feitos estudos para atestam a qualidade do produto para consumo. A captação de amostras é feita diariamente em pontos diferentes, mas o objetivo é que o material dê um panorama de toda a rede de distribuição, em todas as áreas da cidade e dos distritos.

São verificados itens como turbidez, cor, quantidade de cloro, flúor e PH. São parâmetros preconizados pelo Ministério da Saúde e que garantem que o consumidor receba água em condições de consumo. “Graças a esse trabalho que temos garantido a excelência do nosso produto e colocado Uberlândia como referência no tratamento de água”, exemplifica Carlos Henrique Lamounier, diretor técnico do Dmae.

Análise

As análises são feitas também na captação e nas estações de tratamento de água (ETAs Bom Jardim e Sucupira). Essa é a chamada análise de tratamento. Nas estações são realizados testes de hora em hora para verificar se os produtos usados estão nas quantidades corretas e se ocorreram as reações esperadas.