Cunhado de Ana Hickmann vai passar por audiência na próxima segunda

by Diário do Pontal

Vai acontecer na próxima segunda-feira (18), a partir das 9h, no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, a segunda audiência de instrução e julgamento do crime envolvendo a morte de um suposto fã da apresentadora de TV Ana Hickmann, ocorrido em maio de 2016. Ele foi morto pelo cunhado da apresentadora, Gustavo Correa, após o fã ter invadido o hotel onde eles estavam hospedados em Belo Horizonte. Para a audiência, está prevista a oitiva de duas testemunhas e, possivelmente, o interrogatório do réu.

Outra testemunha deve prestar depoimento na cidade de São João Nepomuceno por meio de carta precatória já enviada para a comarca. A juíza Amâlin Aziz Sant´ana, sumariante do 2º Tribunal do Júri da capital, pode dar continuidade ao processo com o interrogatório do acusado, antes de receber o depoimento que será colhido por carta precatória.

No dia 6 de novembro, foi juntado aos autos o laudo pericial da Polícia Civil de Minas Gerais com as respostas aos quesitos formulados pela acusação e pela defesa. Outro laudo de um perito particular que realizou a reconstrução da cena do crime já havia sido anexado ao processo.

Segundo o Ministério Público, Gustavo Correa agiu com intenção de matar e cometeu um homicídio doloso, já que desferiu três tiros na nuca do rapaz. A defesa do acusado argumenta que o réu agiu em legítima defesa, pois entrou em luta corporal com o fã, que havia tomado como reféns Ana Hickmann e outros integrantes de sua família.

Na primeira audiência, em outubro, foram ouvidas outras quatro testemunhas, entre elas a esposa e a mãe do réu, além da apresentadora de TV. No dia 18 de dezembro, a artista não é obrigada a comparecer ao Fórum Lafayette.

Com assessoria de imprensa TJMG