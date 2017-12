Desempregado aceita ganhar ‘dinheiro fácil’ e é preso em BH

by Diário do Pontal

Um homem de 54 anos foi preso no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte, na quinta-feira (28), suspeito de envolvimento em um esquema de estelionato. À Polícia Militar, ele contou que está desempregado e o vizinho fez uma proposta para que ganhasse “dinheiro fácil”.

De acordo com o boletim de ocorrência da corporação, o caso foi descoberto depois de uma denúncia anônima, onde o denunciante contou que estava no estacionamento de um shopping quando escutou três homens conversando sobre a compra de um chip e a intenção de uma ação criminosa contra um posto de combustíveis.

O denunciante passou as características para os policiais, que encontraram os suspeitos perto de um banheiro do centro comercial. Já durante a abordagem, quatros homens foram encontrados com dinheiro, documentos em nome de terceiros e um notebook.

O desempregado estava na companhia do vizinho, de 33 anos, e contou que ganharia R$ 300 após ceder uma conta bancária para um homem de 34 anos depositar um dinheiro que conseguiu aplicando golpe em açougue.

Diante das informações, a equipe policial deslocou até a casa do golpista no bairro Xangri-la, em Contagem, na região metropolitana. No imóvel foram presas outras duas pessoas, entre elas uma mulher de 39 e foram apreendidos mais documentos.

O grupo foi encaminhado à Central de Flagrantes 4.

Com informações do JORNAL O TEMPO