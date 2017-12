Dupla agride e rouba vítima em Ituiutaba, mas acaba presa em flagrante

by Diário do Pontal

Durante a madrugada deste domingo, 31, por volta das 02h28, a Polícia Militar em Ituiutaba foi acionada para comparecer na Avenida Quarenta e Cinco com Rua Quarta, no Bairro Natal, sendo que a vítima informou que foi abordada por dois indivíduos, que mediante agressão física, subtraíram-lhe um aparelho celular e uma carteira de bolso. Além disso, ainda tentaram roubar a bicicleta, porém não tiverem êxito, pois uma testemunha interviu no apoio, ocasião em que os suspeitos evadiram.

Durante os rastreamentos, os dois envolvidos foram localizados e presos em flagrante delito, nas proximidades do local do fato, os quais foram reconhecidos pela vítima e testemunha.

Segundo a assessoria de comunicação do 54• Batalhão de Polícia Militar, os criminosos foram identificados como Emerson Tiago de Freitas, vulgo Sebão, de 36 anos, e Alex Alves Teixeira, de 26 anos.