Escritora tijucana une ‘Literatura e solidariedade’ para ajudar instituições

by Diário do Pontal

O décimo livro de uma coletânea narrando vários momentos e episódios da literatura infantil, da escritora tijucana, Regyna Marques, será lançado nesta sexta-feira, 15, no Espaço Cultural da Fundação Zumbi dos Palmares.

Está nova edição possui 68 páginas e, segundo a autora, traz a história, onde um menino conversa com sua mãe e pede um presente de Natal. Ver Jesus. Fala de amor, de valores morais, família e fé. Com arquivo fotográfico familiar e de amigos, como um mimo de gratidão por tudo e todos. Leitura agradável.

“Tivemos a grata felicidade, neste período em realizar estes lançamentos. Seis edições foram publicadas em braile, numa parceria com o Centro de Apoio aos Portadores de Deficiência Visual, em Cuiabá. Espero contar com as presenças ilustres da sociedade tijucana, em mais este momento que tem importante cunho social”, disse Regyna.

O lançamento do livro da escritora, Regyna Marques, ‘O Presente’, acontece nesta sexta-feira, a partir das 19h30, na Fundação Zumbi dos Palmares, em frente a Praça 13 de Maio. O evento tem apoio da Academia de Letras, Artes e Música de Ituiutaba – ALAMI. Será um lançamento solidário, portanto, solicita-se que o público compareça levando doação de dois litros de leite, a serem destinados para o Lar dos Idosos Bezerra de Menezes e Sanatório Espírita José Dias Machado.