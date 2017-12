Estado investe no esporte e apoia clubes de futebol no interior de Minas Gerais

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Esportes (Seesp), investe em revitalização de estádios e aquisição de material esportivo para clubes do interior. Os convênios foram assinados na quarta-feira (20/12), beneficiando associações de sete municípios: Abaeté, Araújos, Bom Despacho, Divinópolis, Martinho Campos, Pitangui e Pompéu, todo do Centro-Oeste mineiro.

Entre os beneficiários diretos estão o Centro Esportivo Padre Ludovico, Clube Esporte Recreativo, a Associação de Moradores do Bairro Ipiranga, Liga Municipal de Desportos, Operário Futebol Clube, Abadia Futebol Clube, União Futebol Clube, Pitangui Esporte Clube, Clube Atlético Pitanguiense, Liga Esportiva Pitanguiense e o Clube Atlético Pompeano.

A iniciativa foi viabilizada por meio de emendas parlamentares, um mecanismo legislativo utilizado para redirecionar o planejamento orçamentário do Estado, com foco na melhor alocação dos recursos. Assim, fica claro o papel de órgãos como a Seesp que, ao fomentar essa parceria com os parlamentares, garante ampliar suas políticas esportivas. Os valores das emendas liberadas totalizam cerca de R$ 1 milhão.

No procedimento cabe à secretaria acompanhar a legalidade jurídica dos convênios e ainda fiscalizar a execução do plano de trabalho proposto pelo convenente com a correta aplicação do recurso público. “É muito saudável promover parcerias e buscar investimentos de forma legal e transparente para investir no interior, sobretudo, nos clubes que reúnem a paixão nacional com a trabalho social e revelação de talentos”, diz o secretário de Estado de Esportes, Arnaldo Faria, que assinou os convênios junto com o deputado Fábio Avelar, autor das emendas.

Fonte: Agência Minas