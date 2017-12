Estão abertas inscrições para cursos do núcleo Valores de Minas 2018

by Diário do Pontal

O PlugMinas está com inscrições abertas para o Módulo I do núcleo Valores de Minas para o ano de 2018. São 570 vagas para as áreas de artes visuais, teatro, dança, circo e música. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 14 de janeiro de 2018, por meio do preenchimento da ficha de inscrições online.

Para fazer parte do PlugMinas, o jovem precisa ter entre 14 e 24 anos, estudar ou ter se formado na rede pública de ensino de Minas Gerais e morar em Belo Horizonte ou Região Metropolitana. As atividades são gratuitas e o estudante recebe ainda da Secretaria de Estado de Educação (SEE) alimentação e, quando necessário, vale-transporte.

O núcleo Valores de Minas oferece ao jovem uma experiência artística. O estudante escolhe a área de seu interesse e experimenta cada uma das linguagens oferecidas. Aulas teóricas sobre arte, laboratório de figurino, leitura e dramaturgia são atividades que complementam o curso. Ao final, os jovens estudantes participam de um grande espetáculo multidisciplinar que envolve todas as linguagens artísticas.

As aulas começam no dia 19/2/2018 e o curso terá duração de 11 meses, com aulas de terça a sexta-feira e alguns sábados. O edital que detalha o processo seletivo já está disponível e pode ser acessado clicando aqui. Acesse a ficha de inscrições online clicando aqui.

PlugMinas

O PlugMinas é um projeto do Governo de Minas Gerais direcionado inteiramente aos jovens estudantes da rede pública de ensino fundamental e médio de Belo Horizonte e Região Metropolitana e aos egressos formados no ensino médio da rede pública de ensino de Minas Gerais, que residem em Belo Horizonte e Região Metropolitana. No PlugMinas, os estudantes participam de cursos de formação gratuitos nas áreas do empreendedorismo, artes, design, novas tecnologias e idiomas.

Fonte: Agência Minas