Fazenda é furtada em Gurinhatã e materiais são recuperados em Ituiutaba

by Diário do Pontal

A Patrulha Rural da Polícia Militar de Gurinhatã atendeu uma ocorrência de furto na Zona Rural da cidade, onde a vítima informava que vários materiais, como: celas, botijão de gás e eletrodomésticos haviam sido furtados da residência.

De posse dessas informações e com o numero das placas de um veículo suspeito que teria parado na residência no dia do crime, os militares rastrearam o endereço e chegaram até a residência de Ademir Pereira da Silva de 40 anos, em Ituiutaba, onde segundo o B.O ele confessou a prática do crime.

O suspeito foi encaminhado para Delegacia de Polícia em Ituiutaba.