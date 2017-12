Ganhadora do prêmio principal da promoção Natal em Foco recebe moto Honda CG 160

by Diário do Pontal

Durante a manhã desta quarta-feira, 27, às 9h30, o Pontal em Foco em parceria com a Motozum realizou o sorteio da promoção Natal em Foco, durante uma transmissão ao vivo na rede social Facebook, onde além do sorteio de uma moto Honda CG 160 Start modelo 2018, realizado através de cupons, previamente depositados em urnas, colocadas nos estabelecimento de vários várias empresas que apoiam a campanha, foi feita a Super Live Premiada, que em tempo real sorteou mais de quinze prêmios aos internautas deste portal, que interagiam durante a transmissão, apresentada pelo diretor, Adelino Júnior.

A live registrou expressivos números, como 990 compartilhamentos, 14 mil visualizações, mais de 22 mil comentários e alcance que ultrapassou a marca de duzentos mil usuários.

Já às 16h30, foi feita a entrega simbólica do grande prêmio, onde a grande sortuda desta edição, Carla Roberta de Souza Silva Cesário, residente no Bairro Novo Tempo II, em Ituiutaba, que é assistente de gerente de uma empresa, localizada no Shopping Pátio Cidade. Para ganhar, Carla contou durante entrevista que se informou sobre o curso de Assistente Administrativo através das redes sociais, disponibilizado pela Aprenda Mais, e iniciou a capacitação há cerca de dois meses, sendo que ao efetuar o pagamento da mensalidade desde último mês, ganhou três cupons da promoção, tendo os depositado e ficado na expectativa para ganhar. “Fiquei muito feliz, como se diz, iniciarei 2018 com o pé direito”, festejou.

Apesar da vencedora atualmente não possuir habilitação para dirigir, a motocicleta irá ajudá-la bastante após a mesma estar habilidade, pois ela reside longe de seu local de trabalho, e para ir e vir utiliza o transporte público.

A motocicleta entregue como prêmio da promoção Natal em Foco possui freios combinados, que são mais seguros, possui 160 cilindradas e partida elétrica.

Os demais prêmios sorteados com o apoio de parceiros estão sendo entregue aos ganhadores, sendo que a equipe do Pontal em Foco está realizando a conferência dos premiados, visto que o sorteio foi feito em tempo real, em uma transmissão que teve expressiva participação dos internautas de Ituiutaba e de várias outras cidades.