Grupo Japungu compra a Usina Vale do Paranaíba por preço justo

Pertencente a massa falida da Laginha Agroindustrial, a Vale do Paranaíba foi vendida em leilão. Já a Triálcool não teve o registro de interessados.

Estão felizes os credores da Usina Vale do Paranaíba, localizada em Capinópolis, MG, com o resultado do leilão da unidade realizado entre os dias 24 e 30 de novembro, o comprador foi o Grupo Japungu, que conta com duas unidades em Santa Rita, na Paraíba, – Japungu Agroindustrial e Agroval – e três em Goiás – CRV, em Carmo do Rio Verde, Rubiataba (ex-Cooper-Rubi), em Rubiataba e a Uruaçu Açúcar e Álcool, no município de Uruaçu. As três estão finalizando a safra 2017/18 e as outras duas moem a todo vapor na Paraíba.

Segundo credores, o preço pago pelo Grupo Japungu, de R$ 212.548. 740,00, é considerado real e foi o apontado pela avaliação. Bem diferente da primeira propostafeita peloGrupo Cambuí, de Minas Gerais,para a compra da Usina Vale do Paranaíba, algo em torno de R$ 82 milhões.

Além do valor real fechado pela Vale do Paranaíba, a compra pelo GrupoJapungu anima os produtores de cana da região, os trabalhadores e a cidade de Capinópolis, pois o Grupo Paraibano é conhecido por uma gestão focada em investimentos em tecnologia, inovação e aumento de produtividade. O Grupo Japungu teve início no final da década de 1980 e se resumia apenas a Usina Japungu, quando Paulo Fernando Cavalcanti de Morais Filho, Luismar Melo e José Ivanildo Cavalcanti de Morais adquiriram aquele empreendimento sediado no Estado da Paraíba. Em 1996, fundaram a Agroval. No ano de 2001, desembarcaram na região Centro-Sul, com a aquisição da CRV Industrial Ltda. Em 2003, compraram a Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba Ltda (Cooper-Rubi) e 2013 inauguraram a Uruaçu Açúcar e Álcool. Agora, com a aquisição da Vale do Paranaíba, o Grupo Japungu chega a região Sudeste.

Já o pregão daTriálcool, outra unidade da Laginha Agroindustrial, localizadae Canapolis, MG, não teve interessados, por isso, será aberta a segunda chamada com 60% do valor avaliado que foi de: R$ 223.043.700,00

Fonte: CanaOnline