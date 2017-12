Homem é executado a tiros no Marta Helena em Ituiutaba

by Diário do Pontal

Por volta das 23 horas deste último sábado, um homem de 42 anos, identificado como Elessandro Carlos da Silva foi vítima de um homicídio no bairro Marta Helena em Ituiutaba.

De acordo com informações da Polícia Militar, Elessandro estava com sua namorada, quando duas pessoas chegaram em uma motocicleta e dispararam várias vezes contra a vítima. Elessandro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, porém após dar entrada no hospital São José o óbito foi confirmado.

Os suspeitos ainda não foram presos e nem identificados.