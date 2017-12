Homem é vítima de tentativa de homicídio no Bairro Junqueira em Ituiutaba

by Diário do Pontal

Durante o início da tarde desta sexta-feira, 8, por volta de 12h20, o 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado para atender ocorrência, onde um homem foi vítima de disparo de arma de fogo.

No local, os bombeiros militares se depararam com a vítima, de 36 anos, deitado ao solo, com uma perfuração causada por disparo de arma de fogo em sua coxa esquerda.

Segundo informações, o homem relatou que andava pela rua, quando uma motocicleta se aproximou e o garupa desferiu o tiro contra o mesmo.

A tentativa de homicídio ocorreu no cruzamento entre as Ruas Nicarágua e Tiradentes, no Bairro Junqueira.

A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Ituiutaba, estando consciente e orientada, ficando sob cuidados médicos.

Mudança de versão

Diferentemente do relatado ao bombeiros, a vítima da tentativa de homicídio disse à Polícia Militar que na verdade o que ocorreu foi um acidente, afirmando que a arma teria disparado acidentalmente, estando em sua cintura. Porém, os militares estão em diligência com o intuito de apurar e identificar os possíveis suspeitos pelo crime.

A Polícia Militar informou ainda que a vítima se encontrava nas proximidades de uma residência bastante conhecida no meio policial, pela grande quantidade de chamados relacionados à criminalidade.

A identidade do homem não foi revelada. A atualização com novas informações sobre o caso serão disponibilizadas a qualquer momento.