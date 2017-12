Mais um caso incêndio em veículo é registrado somente neste domingo em Ituiutaba

by Diário do Pontal

Durante o início da noite deste domingo, 24, por volta de 18h, mais uma veículo teve o registro de incêndio em Ituiutaba. Desta vez, os militares do 2° Pelotão do Corpo de Bombeiros foram acionados para comparecer na Rua Telson Andrade Franco, no Bairro Lagoa Azul.

Segundo a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, o condutor trafegava pela via pública, momento em que percebeu que saia fumaça do veículo, na região do capô. De imediato, o mesmo parou o automóvel, percebendo que as chamas já atingiam a parte da fiação da bateria. Foi feito o combate inicial com utilização do extintor de incêndio na região interna do veículo, para evitar que o fogo se alastrasse, sendo que com o auxílio de moradores da referida rua, começaram a fazer o combate com água em mangueiras de jardim, acionando também o bombeiro militar.

O caminhão de combate a incêndio foi deslocado rapidamente ao local do fato, onde a equipe se deparou com chamas na parte inferior do motor e bastante fumaça, sendo feito o combate às chamas, evitando o alastramento para toda a estrutura.

O condutor suspeita que o problema tenha sido ocasionado por conta de uma pane elétrica, visto que o mesmo relatou ao militares, ter feito serviço na parte elétrica recentemente. Foi feito o combate do incêndio com sucesso, sendo que a equipe deixou o local em segurança.

Em caso de acidentes disque 193. Esse é o segundo caso somente neste domingo, de ocorrência envolvendo incêndio em automóvel.