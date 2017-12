Mais um incêndio criminoso é registrado em Ituiutaba

by Diário do Pontal

No fim da tarde dessa terça-feira, um incêndio criminoso foi registrado em uma picape S10, que estava estacionada na Rua 18, com Avenidas 31 e 33 em Ituiutaba.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, porém quando chegaram ao local o proprietário juntamente com um funcionário e utilizando extintores de incêndio haviam conseguido apagar as chamas. Segundo os bombeiros, o proprietário da picape relatou que havia visto duas pessoas em uma motocicleta parando próximo, jogando um recipiente com gasolina e ateando fogo.

A PM foi chamada e registrou o fato.

Ouça o relato do Sargento André do Corpo de Bombeiros: