by Diário do Pontal

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nessa terça-feira (19) no concurso 1.998 da Mega-Sena: 08 – 21 – 24 – 25 – 52 – 57.

Para o próximo concurso, nesta quinta-feira (21), o prêmio estimado é de R$ 48 milhões.

No sorteio de ontem, em Porto União (Santa Catarina), a quina teve 61 apostas ganhadoras, com R$ 36.388,03 para cada uma. A quadra registrou 4.810 apostas ganhadoras, com R$ 659,24 para cada apostador.

As informações são do site da Caixa Econômica Federal.