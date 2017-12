Meirelles diz que PIB mostra que Brasil segue trajetória de crescimento

by Diário do Pontal

Meirelles destacou que, se descontada a agricultura, que caiu por questões sazonais, o crescimento foi de 1,1% no trimestre José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no país) divulgado hoje (1º), apesar de baixo, "mostra que o Brasil segue uma trajetória de crescimento". Pelo Twitter, o ministro afirma ainda que o avanço no investimento "mostra otimismo em relação ao futuro". O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, que também comentou os resultados na rede social, diz que a recuperação da economia está consolidada.

Os dados das contas trimestrais referentes ao terceiro trimestre do ano foram divulgados hoje (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB fechou o terceiro trimestre de 2017 com alta de 0,1% na comparação com o segundo trimestre, na série ajustada sazonalmente. Foi a terceira alta consecutiva. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o crescimento do PIB foi de 1,4%.

De acordo com Meirelles, o crescimento do PIB entre julho e setembro, de 0,1% "pode parecer baixo, mas é forte se analisado por setores. Sem a agricultura, que caiu por razões sazonais, o crescimento foi de 1,1%". O ministro destaca ainda que o avanço acumulado no ano até setembro é de 0,6%, "número que já supera a previsão inicial dos economistas para 2017".

Além disso, ressalta que a produção das fábricas instaladas no país cresceu 0,8% entre julho e setembro. As empresas de transformação, por exemplo, registraram no período um crescimento de 1,4%. "O investimento cresceu 1,6% no 3º trimestre. Foi o primeiro resultado positivo após 15 trimestres seguidos de queda. O avanço mostra otimismo em relação ao futuro", diz Meirelles.

Recuperação consolidada

Também pelo Twitter, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, diz que os dados do PIB mostram que a "recuperação da economia está consolidada" com expansão do consumo das famílias (4,8%) e do investimento (6,7%). "Pela primeira vez após quatro anos que os dois principais componentes da demanda, consumo das famílias e investimento, registram crescimento positivo no mesmo trimestre", detalhou.

A alta pelo terceiro trimestre seguido do consumo das famílias é, para o ministro do Planejamento, "reflexo da recuperação do mercado de trabalho e da massa salarial, além das medidas de estímulo, como a liberação do FGTS [Fundo de Garantia do Tempo de Serviço]".

Segundo Oliveira, indústria da transformação, exportação e comércio tiveram três trimestres consecutivos de crescimento, "o que significa uma expansão gradual e continuada desses setores". Para o ministro, se for mantido o ritmo atual, o crescimento deste ano poderá ser de 1%. "Trajetória positiva do PIB para os próximos trimestres mostra necessidade de aprovação das reformas, principalmente a da Previdência, para tornar o crescimento sustentável".

"PIB do 3º trimestre só não veio melhor porque as importações registraram forte crescimento, o que não deixa de ser boa notícia, pois confirma que a economia doméstica está mais aquecida e é mais um sinal de retomada", comenta Oliveira.

Crescimento

De acordo com o IBGE, com o resultado do terceiro trimestre do ano, o PIB – em valores correntes – atingiu R$ 1,641 trilhão no acumulado do ano, sendo R$ 1,416 bilhões referentes ao valor adicionado e R$ 225,8 bilhões dos impostos sobre produtos líquidos de subsídios.

Com o resultado divulgado hoje, o PIB fecha os primeiros nove meses do ano com um crescimento acumulado de 0,6%, em relação a igual período de 2016.