Morre no Rio, aos 80 anos, a artista plástica Marilia Kranz

by Diário do Pontal

Morreu hoje (20) no Rio, aos 80 anos, em sua residência, no bairro do Jardim Botânico, na zona sul do Rio, a artista plástica Marília Kranz. De acordo com parentes, ela sofria de doença neurológica degenerativa e seu estado se agravou nos últimos meses devido a complicações de uma febre chikungunya que contraiu no ano passado.

Carioca, nascida em 1937, Marilia Kranz era pintora, desenhista, gravadora e escultora, formada em 1956 pela então Escola Nacional de Belas Artes, hoje Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 1968, fez sua primeira exposição na Galeria Oca. Até 2004, foram outras 17 individuais e dezenas de coletivas, em galerias de arte e museus do Brasil e de vários países. Em 1989, executou um painel para o Rockfeller Plaza, em Nova York.

Personalidade atuante na vida cultural do Rio de Janeiro, Marilia Kranz foi definida como “refinada e provocadora” pelo humorista e escritor Millôr Fernandes (1923-2012), seu amigo. A artista deixa três filhas, Patricia, Marcia e Stella. Ainda não há informações sobre o sepultamento.