Morre o professor Fausto Fábio de Araújo

by Diário do Pontal

Durante a tarde desta quarta-feira, 27, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind UTE/MG divulgou nota de pesar pela morte do professor, Fausto Fábio de Araújo, ocorrida neste mesmo dia, quando o educador fazia viagem de volta para casa, após realizar atividades ligadas à Educação em Belo Horizonte.

Fausto, que lecionava matérias como Filosofia, Sociologia e Artes, atualmente era diretor da Escola Estadual Governador Juscelino, em Capinópolis. Ele também era aluno do Curso de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG (Unidade Ituiutaba).

A notícia também causou grande comoção aos vários alunos e colegas de Fausto.

Ainda conforme a nota, o SindUTE se solidarizou com os familiares e amigos do estimado professor. Fausto completaria 55 anos no dia 28 de janeiro de 2018.