Parafuso e Cia promove Feirão de Natal em Ituiutaba

by Diário do Pontal

A AMW Parafuso e Cia está promovendo nos dias 15 e 16 de dezembro o Feirão de Natal, um evento que contará com ofertas em diversos produtos e equipamentos da Stanley Dewalt e Black&Decker.

De acordo com os proprietários da empresa, haverá ainda condições especais de pagamento durante o Feirão, além de dividir no cartão de crédito em até 10 vezes.

O evento acontecerá na próxima sexta (15) das 9h às 15h e, no sábado (16), das 9h às 12h horas na Parafuso e Cia, Avenida Sete, N° 938 no centro de Ituiutaba.

Parafuso e Cia

Com mais de 28 anos de atuação no mercado, a empresa atende Ituiutaba e região, com produtos de alta qualidade e sempre primando pelo bom atendimento, além da vasta linha de equipamentos oferecidos para profissionais de várias áreas.