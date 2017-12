Parque do Sabiá é ótima opção para começar 2018 em Uberlândia

by Diário do Pontal

Entre as promessas de ano novo, uma das principais é a busca de qualidade de vida, através da prática de exercícios físicos. E que tal começar a cumprir esta promessa já no primeiro dia de 2018? Durante o feriado, o Parque do Sabiá funcionará das 6h às 22h, com toda sua estrutura à disposição dos visitantes.

Caminhar ou dar uma corridinha na pista de 5 km é uma boa pedida para quem quer entrar o ano novo com baterias recarregadas ou para aqueles que pretendem começar a se exercitar. Além disso, as quadras descobertas do parque estarão liberadas para quem preferir reunir os amigos para jogar futsal, basquete ou vôlei. Outra atividade que diverte e ajuda a queimar calorias é chamar a turma para jogar vôlei de areia ou peteca nas quadras da Arena Parque.

Brincadeiras e piquenique

Para a meninada, os mais de 50 brinquedos do Mundo da Criança poderão ser desfrutados a partir das 6h. “O Parque do Sabiá é o lugar preferido da minha filha Isabella, de 6 anos. E neste início de ano, a diversão será ainda maior, já que estou com três sobrinhos em casa”, disse a professora Tânia Lima.

Além das atividades físicas e brincadeiras, o Parque do Sabiá é o lugar ideal para quem curte um piquenique ou apenas descansar sob uma bela sombra de uma das centenas de árvores espalhadas pelo ambiente.

“Fizemos a poda de árvores e roçagem da grama no entorno das quadras externas e do Mundo da Criança. Dessa forma, os visitantes terão o parque ainda mais limpo e mais bonito”, disse Marcos Urzedo, diretor de infraestrutura da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel).

Veja como funcionarão o Parque do Sabiá e outros equipamentos

– Pista de caminhada/corrida – 31/12, das 5h às 18h; 1º/01, das 6h às 22h

– Piscina – fechada durante as festas de Ano Novo

– Quadras poliesportivas e de areia – 31/12, das 5h às 18h; 1º/01, das 6h às 22h

– Mundo da Criança (Parquinho) – 31/12, das 5h às 18h; 1º/01, das 6h às 22h

– Academia ao ar livre e equipamentos – 31/12, das 5h às 18h; 1º/01, das 6h às 22h

– Ciclofaixa – Segunda a sábado das 10h às 16h (Exceto feriados)

– Patins – Segunda à sexta das 10h às 16h (Exceto feriados)

– Pedalinho – fechado durante as festas de Ano Novo

– Zoológico– aberto normalmente no dia 31/12; fechado no dia 1º/01

– Aquário – aberto normalmente nos dias 31/12 e 1º/01

– Poliesportivos – fecha às 18h no dia 31/12; reabre às 6h no dia 2/01