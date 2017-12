Passageiros lotam aeroportos na antevéspera de Natal

by Diário do Pontal

Movimento intenso de passageiros no Aeroporto Internacional Tom Jobim/RioGaleão Tomaz Silva/Agência Brasil

Maior concentração de passageiros nos aeroportos brasileiros deve ser registrada nos próximos dias por causa das festividades de final de ano. A empresa responsável pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o mais movimentado do país, espera receber para o Natal, entre 22 e 26 de dezembro mais de 584 mil passageiros, aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2016.

No período do Ano Novo, entre 29 de dezembro e 2 de janeiro de 2018, o movimento deve chegar em 593 mil passageiros. O volume é 14% maior que o registrado em 2016 nos mesmos dias. "Muitas ações durante o ano impulsionaram a alta na movimentação para o final de 2017. O GRU Airport anunciou novas rotas e, agora em dezembro, trabalha com mais uma operação para Roma, um segundo voo da Aeroméxico, além dos habituais reforços de alta temporada para os destinos de turismo dentro do Brasil – em especial, para o Nordeste", justificou o presidente do GRU Airport, Gustavo Figueiredo.

Brasília

A Inframerica, administradora do Aeroporto Internacional de Brasília, terceiro mais movimentado do país, por exemplo, também prevê terminal cheio nesse período. A administradora estima, para os dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro, um fluxo diário de 60 mil passageiros, um acréscimo de mais 10% em relação a movimentação normal na capital federal. As regiões mais procuradas são Nordeste e Sudeste do país. Durante todo o mês de dezembro, estão previstos 204 voos extras e um total de 11.159 pousos e decolagens no Aeroporto de Brasília.

Dicas

Para quem já está de malas prontas para viajar, a recomendação é fazer o check in com antecedência pela internet e chegar com pelo menos 1h30 antes para voos nacionais e 2h para internacionais.