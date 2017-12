PM de Ituiutaba faz a maior apreensão de drogas do Triângulo Mineiro em 2017

by Diário do Pontal

Durante a tarde da última terça-feira, 19, por volta de 16h, a Polícia Militar em Ituiutaba, após levantamentos da seção de Inteligência do 54° Batalhão de Polícia Militar, equipes se deslocaram pela rodovia BR-365, com intuito de localizar três veículos que poderiam estar se deslocando sentido Chaveslândia/Ituiutaba.

Após percorrer alguns quilômetros na rodovia, foi feito contato com o pelotão da Polícia Militar em Santa Vitória, sendo repassadas as placas dos veículos e solicitado apoio. Os veículos entraram no estado de Minas Gerais vindos da direção de São Simão, e ao chegarem no trevo das rodovias BR-365 com BR-364, conhecida como São Paulo/Cuiabá, a nova direção dos veículos foi atualizada.

Feito contato com a equipe Tático Móvel de Ituiutaba, esta deslocou rapidamente para BR-365 para interceptar os veículos. Foi constatado que os veículos haviam mudado o trajeto para BR-364, então foi feito contato com as frações da Polícia Militar em Prata e Campina Verde, repassando para ambas as cidades às placas dos veículos e solicitada abordagem.

Por volta das 19h30, o veículo Fiat/Strada, de cor vermelha, de placa NGE-2390, foi abordado em Campina Verde por militares que faziam o cerco/bloqueio. Logo em seguida, chegando na cidade de Campina Verde foi realizada a prisão do suspeito, Elvio Paez Matins da Silva, de 29 anos, e de Roggers Alisson de Moraes, de 29 anos, que estavam na Fiat Strada, sendo que os mesmos relataram que estavam servindo de batedores para um veículo S-10, de cor branca, não sabendo informar placa, apenas que era emplacada na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso.

De imediato, as equipes iniciaram uma varredura pelas ruas da cidade, momento em que também chegou no município a equipe Tático Móvel de Ituiutaba, a qual estava antes no cerco, e após algum tempo foi localizado o veículo S-10, de cor branca, de placa OOR-3858, sendo constatado que abaixo da lona marítima foram encontrados centenas de tabletes de maconha, assim como dentro do veículo.

O condutor do veículo, que de acordo com os suspeitos presos, Rogers e Elvio, se chama Sérgio não foi localizado. Durante as diligencias, em consulta do chassi da S-10 foi detectado sinal de furto/roubo na cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, também foram encontradas um par de placas dentro da S-10 com tarjetas de Uberlândia e um rádio comunicador.

A ocorrência teve início no distrito de Chaveslândia e terminou no município de Campina Verde, sendo que os presos e o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil em Iturama.

Essa foi a maior apreensão de drogas na região do Pontal do Triângulo Mineiro do ano de 2017, sendo apreendido pelo 54º BPM cerca de uma tonelada do entorpecente.