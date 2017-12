Prefeitos da região participam do Encontro do G70

by Diário do Pontal

Prefeitos da região participaram nesta sexta-feira, 8, do 2º Encontro do G70, realizado em Uberaba, tendo como foco principal, o desenvolvimento das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, onde foram discutidos projetos estruturantes visando o desenvolvimento econômico da região.

Na oportunidade foi apresentado pelo SEBRAE, o formato de uma Agência Regional de Desenvolvimento, bem como por parte do prefeito de Uberaba, Paulo Piau a apresentação do Projeto Intervales, que trata de um Plano Diretor para a região da BR 050, local onde se encontra o Terminal Integrador da VLI, e a área declarada de utilidade pública para o Aeroporto Internacional de Cargas.

Para os prefeitos da região da AMVAP – Associação dos Município da Microrregião do Vale do Paranaíba, que tem como presidente o prefeito de Ipiaçu, Leandro Luiz (Léo), essa discussão é muito importante, pois trata-se de ação municipalista com foco no desenvolvimento regional, tudo que a região precisa.

No evento, os prefeitos tiveram a oportunidade de também discutirem agendas comuns e o acompanhamento das reivindicações feitas pelos municípios.