Prefeitura de Ituiutaba injeta mais de 11 milhões na economia do município

by Diário do Pontal

Mais uma vez a economia do município terá outra injeção de ânimo financeiro em menos de trinta dias. Nesta quarta-feira, 20, estará disponível o pagamento da folha mensal do mês de dezembro e o décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas da Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Ituiutaba – CASMI.

Os servidores públicos ativos tiveram o pagamento do décimo terceiro e a folha salarial de novembro pagos no último dia 30. E agora, na próxima sexta-feira, 22, receberão antecipadamente a folha do mês de dezembro.

Com a liberação das duas folhas e mais o décimo terceiro salário dos aposentados da CASMI deve circular na economia do município, montante superior a R$ 11 milhões.

Segundo informou a secretária de Finanças e Orçamento, Eleni Soares Gois. “Durante todo o ano de 2017 o pagamento de forma pontual ao funcionalismo público municipal esteve entre as primeiras prioridades do prefeito, Fued Dib”, disse.