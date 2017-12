Radialista de Ituiutaba se envolve em acidente na BR-365, em Flor de Minas

by Diário do Pontal

Durante o início da manhã desta terça-feira, 26, por volta de 8h40, um grave acidente envolvendo o radialista, João Paulo de Oliveira Silva, de 32 anos, locutor da Rádio Favorita em Ituiutaba, sendo que o mesmo seguia para a fazenda, quando ao realizar manobra de entrada no distrito de Flor de Minas, município de Gurinhatã, na BR-365, altura do KM 795, colidiu de frente com uma camionete Chevrolet S-10, de cor preta, que seguia no sentido contrário.

Segundo informações da assessoria de comunicação do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros, João Paulo seguia em um veículo Fiat/Palio, de cor branca, de placa FDL-8130 foi diagnosticado com fratura no dedo da mão, escoriações e dores pelo corpo, sendo o mesmo encaminhado ao Hospital São José. A vítima, do sexo feminino, motorista da camionete S-10, de placa HDB-6886 foi conduzida ao atendimento médico por uma ambulância da cidade de Gurinhatã.

Com o impacto, a S-10 acabou saindo da pista e caindo em um barranco na lateral da pista. O veículo em que seguia o radialista travou o velocímetro em 100 quilômetros por hora.

As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram os trabalhos de desligamento das baterias dos veículos, evitando assim, um possível incêndio e também foi aplicada uma camada de serragem na pista, para evitar derrapagem, uma vez que esta se encontrava impregnada de óleo dos veículos sinistrados.

No final dos trabalhos, o local foi deixado em segurança para os procedimentos da Polícia Rodoviária Federal.