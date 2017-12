Rapaz escorrega de corrimão no metrô, se dá mal e vídeo viraliza

O britânico James Gower saiu com um amigo na noite da última quarta-feira, 20. Ele contou, em seu Twitter, que a noite foi ótima – mas que um momento mereceu atenção: seu amigo tentou escorregar no corrimão de uma escada rolante, mas as coisas não saíram como o esperado.

“A noite passada foi top, mas esse momento é o que mais merece destaque”, tuitou Gower, junto a um vídeo de seu amigo sofrendo as consequências de uma escolha errada. O vídeo, publicado há menos de 24 horas, já tem mais de 219 mil retuítes e 5 mil respostas.

Posteriormente, Gower avisou que o amigo estava bem, apesar de alguns arranhões e hematomas leves. É bem provável que, depois disso, ele nunca mais repita a brincadeira.

Top night last night, but this has to be the highlight pic.twitter.com/yMqDvOoVML

— James Gower (@__gower) December 21, 2017