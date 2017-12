Recuperação de trechos danificados pela chuva continua em Ituiutaba

by Diário do Pontal

Se por um lado é preciso agradecer pelas frequentes chuvas que estão caindo sobre os municípios do Pontal do Triângulo Mineiro, do outro, é grande a preocupação da Secretaria de Obras de Ituiutaba em relação aos estragos causados pela grande quantidade de volume de água derramados, muitas das vezes em poucas horas de chuvas.

De acordo com o secretário de Obras de Ituiutaba, Vicente de Paula Fontoura Filho, neste período do ano é preciso redobrar a atenção e aumentar o esforço do trabalho empreendido para dar conta das solicitações encaminhadas. “Dentro da nossa capacidade, estamos sempre procurando atender as demandas a contento. A maioria dos pedidos é relacionada aos estragos no asfalto e ao entupimento de bueiros”, relatou.

Nesta segunda-feira, 11, servidores da Secretaria de Obras permaneceram boa parde do tempo fazendo a recuperação de trecho da Rua Quarenta, entre Rua Vinte e Cinco e Avenida José João Dib (Marginal). Neste trecho, a equipe realizou primeiro a limpeza, retirou cerca de dois caminhões de terra e finalizou com a colocação de, aproximadamente, 15 toneladas de asfalto.