Saiba quem os mineiros podem enfrentar na Sul-Americana e Libertadores

by Diário do Pontal

Nesta quarta-feira serão conhecidos os adversários dos clubes brasileiros que disputarão competições continentais em 2018. Isso, porque a Conmebol realizará hoje os sorteios tanto da Libertadores, quanto da Sul-Americana. Às 21h (de Brasília), no Centro de Convenções da Entidade, em Luque, no Paraguai, acontece o sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América.

O pote 1 é formado pelos cabeças de chave e é majoritariamente composto por times brasileiros, como Grêmio, atual detentor do título da Conmebol Libertadores Bridgestone; Corinthians, campeão nacional em 2017; Cruzeiro, vencedor da Copa do Brasil; e Santos, que passou o vice-campeão Palmeiras mediante critérios anteriormente mencionados. Além dos brasileiros, completam os cabeças de chave River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG), Atletico Nacional (COL) e Peñarol (URU).

No pote 2, o único brasileiro é o Palmeiras, que ficará ao lado de Universidad de Chile (CHI), Emelec (EQU), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Independiente (ARG), Bolívar (BOL) e Libertad (PAR).

Já o pote 3, terá o Flamengo, acompanhado do Millionários (COL), The Strongest (BOL), Colo-Colo (CHI), Racing (ARG), Defensor (URU), Alianza Lima (PER) e Real Garcilaso (PER). Por fim, no pote 4 estão confirmados Atlético Tucumán (ARG), Deportivo Lara (VEN), Delfín (EQU) e Monagas (VEN).

O sorteio também definirá os cruzamentos da Pré-Libertadores, onde Chapecoense e Vasco ainda buscarão chegar a fase de grupos da competição. Confira a divisão dos potes nas primeiras fases e na fase de grupos:

Pote 1

Grêmio (BRA)

Corinthians (BRA)

Cruzeiro

Santos (BRA)

River Plate (ARG)

Boca Juniors (ARG)

Atletico Nacional (COL)

Peñarol (URU)

Pote 2

Palmeiras (BRA)

Universidad de Chile (CHI)

Emelec (EQU)

Estudiantes (ARG)

Cerro Porteño (PAR)

Independiente (ARG)

Bolívar (BOL)

Libertad (PAR).

Pote 3

Flamengo (BRA)

Millionários (COL)

The Strongest (BOL)

Colo-Colo (CHI)

Racing (ARG)

Defensor (URU)

Alianza Lima (PER)

Real Garcilaso (PER)

Pote 4

Atlético Tucumán (ARG)

Deportivo Lara (VEN)

Delfín (EQU)

Monagas (VEN)

SUL-AMERICANA

Após o sorteio da Libertadores, a Conmebol realizará o sorteio para definir os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana. Ao todo são 44 equipes, que se enfrentam entre si na primeira fase (confira os potes abaixo). Do Brasil, participarão do sorteio seis times: Atlético, Botafogo, Bahia, São Paulo, Fluminense e Atlético-PR.

A primeira fase será disputada em cinco datas: 14 e 21 de fevereiro, 7 de março, 11 de abril e 09 de maio. Posteriormente, os 22 classificados se juntam aos oito times eliminados da Libertadores. Em junho, acontece um novo sorteio.

Para 2018, os dez países participantes foram divididos pela posição geográfica, entre norte e sul. Os times brasileiros ficam no grupo do norte e terão pela frente adversários de Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile ou Uruguai.

Pote 1

San Lorenzo (ARG)

Lanús (ARG)

Newell’s Old Boys (ARG)

Defensa y Justicia (ARG)

Colón (ARG)

Rosario Central (ARG)

Blooming (BOL)

Guabirá (BOL)

San José (BOL)

Nacional Potosí (BOL)

Uníon Española ou U. Concepción (CHI)

Everton (CHI)

Audax Italiano (CHI)

Deportes Temuco (CHI)

Sol de América (PAR)

Sportivo Luqueño (PAR)

Nacional (PAR)

Cerro (URU)

Boston River (URU)

Rampla Junior (URU)

Danubio (URU)

Pote 2

Atlético

Botafogo

Atlético-PR

Bahia

São Paulo

Fluminense

Independiente Mellín (COL)

América de Cali (COL)

Deportivo Cali (COL)

Jaguares (COL)

Barcelona (EQU)

El Nacional (EQU)

Deportivo Cuenca (EQU)

LDU (EQU)

Cajamarca (PER)

Sport Huancayo (PER)

Sport Rosario (PER)

Sporting Cristal (PER)

Mineros (VEN)

Caracas (VEN)

Estudiantes (VEN)

Zamora (VEN)

Fonte: O TEMPO