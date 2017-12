Temer viaja a São Paulo para entregar moradias do Minha Casa, Minha Vida

by Diário do Pontal

O presidente Michel Temer viaja neste sábado (2) para as cidades de Limeira e Americana no interior paulista. Temer participará de cerimônia de inauguração de condomínios do programa Minha Casa, Minha Vida.

Em Limeira, serão entregues 900 moradias nos residenciais Rubi 3, 4 e 5 e em Americana 896 apartamentos serão entregues às famílias dos residenciais Vida Nova 1 e 2. As moradias integram a primeira modalidade do programa, destinada a famílias que recebem por mês até R$ 1,8 mil.

No evento, está prevista a presença do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, do presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ochi, do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, além de outras autoridades locais.

Ainda não está definido se Temer voltará para Brasília no mesmo dia ou se seguirá para a capital paulista depois do evento. No domingo (3), o presidente se reunirá com ministros da equipe econômica e lideranças partidárias para avaliar a tramitação da reforma da Previdência na Câmara.