Tijucano Sidney Moraes renova com o Boa Esporte para a temporada 2018

by Diário do Pontal

O ex-atleta profissional e técnico tijucano, Sidney Moraes, vai continuar no Boa Esporte para a temporada 2018. O técnico renovou o vínculo com o clube após o fim da Série B do Campeonato Brasileiro e vai ser o responsável por montar e comandar a equipe para o próximo ano.

O treinador chegou na reta final da Série B, tirou a equipe da zona de rebaixamento e garantiu a permanência do clube na divisão. Foram quatro jogos, com três vitórias e um empate, que tiraram a equipe do 17º lugar e levaram para o 10º, ao fim da competição.

Sidney, que é primo dos irmãos Rildo, Roberto e Rone Moraes, que dirigem o Boa Esporte, tem 40 anos e teve uma carreira de sucesso com passagens por grandes clubes do Brasil, como São Paulo, Sport e Fluminense. Como treinador, dirigiu o próprio Boa Esporte entre 2012 e 2013 e depois passou por clubes como Náutico, Paysandu e Ponte Preta.