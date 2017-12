Veja cinco jogadores que deram certo no Boa Esporte na temporada

Mesmo tendo perdido algumas rodadas na reta final da Série B após ter sofrido um choque de cabeça, o bom rendimento até ali rendeu um contrato com o Internacional para disputar a Série A na temporada 2018.

Mesmo com a mudança, a adaptação foi rápida, e Thaciano apareceu bem logo no começo. Depois enfrentou altos e baixos, mas voltou a ser decisivo principalmente nas rodadas finais do torneio, sendo um dos artilheiros do clube na competição, com 10 gols marcados. As atuações chamaram a atenção do Grêmio, que fechou empréstimo de dois anos com o jogador.

Rodolfo

Foi o outro artilheiro do Boa Esporte na Série B, também com 10 gols. Após chegar como reforço no Hexagonal Final do Módulo 2, chegou a deixar o clube com destino à Ucrânia, mas acabou retornando após um problema no contrato com a equipe do leste europeu.