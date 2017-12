Vereadores de Nova Lima aprovam reajuste no IPTU

by Diário do Pontal

Em uma votação apertada, desempatada apenas pelo presidente da Câmara Municipal, José Geraldo Guedes (DEM), os vereadores de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, aprovaram nesta sexta-feira (29) o aumento no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da cidade.

A população fez protestos em frente à Casa durante a votação, que aprovou as alterações na última reunião plenária do ano. Se as mudanças não fossem votadas nesta sexta, o aumento do imposto valeria somente para o ano de 2019.

A medida é considerada pela Prefeitura de Nova Lima como fundamental para corrigir distorções na cobrança do IPTU e, assim, aumentar as receitas da cidade neste momento de crise financeira.

Em alguns casos, haverá aumento de até 500% para imóveis de alto padrão, localizados nas partes mais nobres do município que, de acordo com a Prefeitura, não tinham os reajustes devidos há anos.

Entre os bairros considerados “de luxo”, está o Jardim Canadá, que levou o maior número de manifestantes à frente da Câmara. Eles acusam o Executivo de praticar um reajuste abusivo.

Com informações do JORNAL O TEMPO