Vereadores votam cerca de 40 emendas e PLs na última semana de trabalho em 2017

by Diário do Pontal

A última semana de trabalho antes do recesso de final de ano foi com pauta cheia na Câmara Municipal de Ituiutaba.

Foram quase quarenta Projetos de Leis e aditivos de Emendas Orçamentárias que foram submetidos à votação aos vereadores em três sessões: as duas ordinárias, de segunda e terça-feira, 11 e 12, e nesta quarta-feira, 13, a sessão extraordinária, convocada pelo presidente da Casa, Odeemes Braz (PSDB).

“O ano legislativo encerra-se no dia 15 de dezembro, conforme a Lei Orgânica do Município. A maioria desses projetos que votamos dizem respeito ao repasse de verbas às casas assistenciais e ONG’s; para que elas possam receber esses recursos já no início do próximo ano. Se não conseguíssemos aprovar essas emendas, essas entidades iriam acabar sofrendo com o atraso dessa verba, o que iria dificultar o funcionamento das mesmas”, explicou Odeemes.

A Lei Orçamentária Anual – LOA também foi votada essa semana pelos vereadores, e ficou fechada em R$ 414 milhões, previstos para o exercício 2018.

Agora, os vereadores entram em recesso legislativo a partir do dia 15 e só retornam no dia 31 de janeiro. Entretanto, o presidente lembra que o anexo da câmara, situado na Rua Vinte e Seis, esquina com a Avenida Vinte e Três, continua funcionando das 11h30 às 17h30. “Os gabinetes dos vereadores também ficam abertos durante esse período, ficando a critério de cada vereador definir o horário do seu funcionamento, desde que não seja inferior a 6h por dia”, conta.

Balanço e expectativas

O presidente deixou a modéstia de lado, ao avaliar o seu primeiro ano à frente do Legislativo Municipal. “Por ser um ano de aprendizado, acredito que nos saímos muito bem. Em termos de projetos futuros, acredito que nossa estrutura está arcaica. Ituiutaba é um dos poucos municípios daqui da região em que os 17 gabinetes estão distribuídos pela cidade. Acredito que se colocarmos todos em um mesmo local reduziremos gastos, como IPTU, água, energia e aluguel. Estamos procurando viabilizar isso”, adiantou.