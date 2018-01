Homem fica gravemente ferido após colisão em árvore na Avenida Minas Gerais

by Diário do Pontal

Também durante a madrugada desta segunda feira, primeiro de janeiro, por volta de 4h, o Segundo Pelotão do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado para atender mais uma ocorrência de grave acidente no trânsito.

Segundo informações, a vítima conduzia um GM/Celta, que se deslocava pela Avenida Minas Gerais, quando nas proximidades da Avenida Doze, o mesmo teria perdido o controle do veículo, vindo a colidir contra uma árvore no canteiro central da avenida.

Com o impacto, o veículo ficou bastante danificado e o motorista preso em seu interior, sendo que diversas viaturas dos bombeiros e da Polícia Militar foram ao local para o atendimento à vitima, sendo um jovem de cerca de trinta anos. O homem sofreu fratura no fêmur, trauma e de face, além de diversas escoriações pelo corpo, sendo retirado e conduzido ao Hospital Nossa Senhora da Abadia consciente, mas bastante confuso, onde ficou aos cuidados da equipe médica de plantão. Esse foi o segundo acidente registrado de 2018 em Ituiutaba.