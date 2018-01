Mulher e crianças ficam feridas após acidente na madrugada em Ituiutaba

by Diário do Pontal

Durante a madrugada do primeiro dia do ano de 2018, o Segundo Pelotão do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba registrou um acidente entre veículos que fez três vítimas em Ituiutaba.



Segundo informações, por volta de 1h30, os militares foram acionados para comparecer no cruzamentos das Avenidas Trinta e Um e Vinte e Dois, onde dois veículos de passeio colidiram.

No local, se encontrava a passageira de um dos automóveis presa em seu interior, devido à porta ter amassado bastante, sendo que a mesma sofreu escoriações, um corte no braço e se queixava de muita dor na região da coluna, com suspeita de grave lesão, o resgate realizou sua retirada utilizando um colete próprio para ação nessa situação. Além disso, haviam no local duas crianças, sendo um casal, que sofreram ferimentos leves na face.

As vítimas foram conduzidas ao Pronto Socorro de Ituiutaba. Em casos de acidentes disque 193.