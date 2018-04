Assaltantes fazem família de empresário refém em Capinópolis e levam pertences

by Diário do Pontal

CAPINÓPOLIS, MINAS GERAIS – A família de um empresário de 46 anos foi feita refém por assaltantes armados no início da madrugada deste sábado (21). Três criminosos pularam o muro e invadiram a residência─ que fica no bairro Barbosa I, por volta das 00h30 e anunciaram o assalto.

Segundo dados informados pela Polícia Militar (PM), o empresário informou que os três bandidos portavam armas de fogos e amarraram toda a família com abraçadeiras de plástico, também conhecidas como ‘enforca gato’.

As vítimas foram obrigadas a deitar ao chão, enquanto os bandidos queriam saber onde estava o cofre e dinheiro. O empresário disse aos criminosos que não havia dinheiro na residência e sob gritos intimidadores, um dos bandidos desferiu um coronhada no rosto do empresário, ferindo-o no nariz e causando sangramento.

Um dos criminosos, que estava com uma camiseta molhada, retirou a mesma e pegou uma camisa do Paris Saint-Germain, de propriedade do empresário.

Os criminosos trancaram as vítimas no banheiro e pegaram objetos de valor, fugindo em um dos veículos da família. Os criminosos teriam alertado que voltariam para buscar um outro veículo que estava na garagem da residência, mas não voltaram.

Após duas horas, as vítimas conseguiram se desvencilhar das abraçadeiras e acionaram a Polícia Militar.

A PM efetuou diligências para identificar os bandidos e já tem uma lista de suspeitos. Ninguém foi preso até o momento.

Qualquer informação pode ser fornecida de forma anônima à Polícia via 181 e 190.

