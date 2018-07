Bombeiro salva criança engasgada por telefone

by Diário do Pontal

Na madrugada do dia 19 de maio de 2018 , por volta das 3 horas, a senhora Laura Maura e seu marido Jean Carlos entraram em contato desesperados com os bombeiros via 193, em virtude da sua filha de 2 meses estar engasgada.

Os pais descreveram sinais de cianose na região da boca e das extremidades da criança. A mãe relatou que acordou percebendo que a criança não conseguia respirar e de imediato fez contato por telefone com os bombeiros.

O Soldado Geraldo Rocha do 2º Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba, atendeu o telefone de emergência e com calma e tranquilidade repassou por telefone os procedimentos a serem realizados pelos pais para desobstrução do bebê. Após os pais realizarem os procedimentos, a criança, Maria Cecília Mamede, começou a chorar e voltou a respirar normalmente com a desobstrução das vias aéreas.

Todo o procedimento foi realizado com êxito pelos próprios pais com auxílio do telefonista. A família ficou agradecida pelo bom atendimento e recebeu a visita do militar para conhecer a criança e os familiares.

O Corpo de Bombeiros orienta aos pais e cuidadores quanto aos procedimentos corretos para desengasgo de bebês, tendo em vista que é uma ocorrência frequente com recém-nascidos.