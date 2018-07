Homem de 62 anos morto a tiros em Capinópolis; Ex-vereador é suspeito do crime

Um homem foi morto a tiros na noite desta terça-feira (03) em um posto de combustíveis na Rua 102 com a Avenida 113 ─ Sebastião Ferreira, 62 anos, foi alvejado por vários disparos de arma de fogo e morreu no local.

Segundo informações, o ex-vereador de Ipiaçu Evaldo Alves da Costa, 44 anos ─ conhecido como ‘bebezinho’ ─ é suspeito de ter cometido o crime.

A versão dos fatos ainda são extra-oficiais e dão conta de que houve uma discussão entre autor e vítima. Segundo testemunhas, o suspeito teria parado com o veículo Marca Toyota, Modelo Hilux, 4 portas, de cor branca, desceu do veículo e efetuou 3 disparos com uma arma de fogo contra a vítima, possivelmente com um Revólver calibre.38, ao qual veio a óbito no local do fato. A perícia foi acionada e constatou que os disparos atingiram a vítima no tórax, no ombro e na cabeça.

Após o fato, o suspeito evadiu tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar afirmou ao Tudo Em Dia que as motivações do crime ainda são desconhecidas.

Após o crime, o suspeito fugiu da cena do crime. As Polícias da região fazem rastreamentos para prender o suspeito do crime.

O suspeito do crime e a vítima já tinham se desentendido há alguns anos.

O ex-vereador Evaldo Alves da Costa foi preso em 2015, após matar um homem de 39 anos em Ipiaçu ─ o crime ocorreu em 2012 (leia).

Evaldo foi reeleito vereador em Ipiaçu em 2008 e chegou a ser notícia nacional ao ser eleito juntamente com os dois irmãos, nas eleições municipais de em Ipiaçu.

Com informações Tudo Em Dia