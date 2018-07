Youtuber Júlio Cocielo perde patrocinadores após comentário racista na Web

by Diário do Pontal

O youtuber Júlio Cocielo, do canal Canalha, perdeu patrocinadores após fazer uma comentário racista no Twitter. No último dia 30, durante o jogo entre França e Argentina pela Copa do Mundo, o influenciador usou a rede social para declarar que “Mbappé conseguiria fazer uns arrastão top na praia”. O comentário revoltou alguns internautas que questionaram as marcas que trabalharam com o youtuber.

Por conta do ocorrido, o banco Itaú e a Submarino retiraram do ar as campanhas em que Cocielo aparecia. Procurada pelo reportagem de O Dia, o Itaú informou que “o youtuber citado não faz mais parte de qualquer peça de comunicação” da empresa e reforça que “o Itaú repudia toda e qualquer forma de discriminação e preconceito”. Já o Submarino informou que “repudia veemente qualquer manifestação racista” e esclarece “que contratou uma agência de publicidade para realização de campanha pontual com influenciadores, dentre eles Cocielo, e a campanha já foi retirada do ar.”

A Coca-Cola, que contou com o youtuber em campanhas publicitárias durante os Jogos Olímpicos 2016, também se manifestou sobre o caso. “Atualmente, não temos qualquer ligação com Julio Cocielo e também não temos planos para futuras parcerias”, informou, em nota.

Youtuber apaga comentários

Após a polêmica, Júlio Cocielo se manifestou sobre o ocorrido. Segundo o youtuber, o “tweet foi interpretado de mil formas diferentes” e por isso ele decidiu deletá-lo. “Hoje eu fiz um tweet sobre o Mbappé e a piada se referia a velocidade dele devido a um lance do jogo, nada além disso! O tweet foi interpretado de mil formas diferentes e gerou uma grande discussão. Decidi deletar, pois nunca fui de entrar em polêmicas”, escreveu no Twitter.

Apesar do pedido de desculpas, internautas recuperaram outras postagens antigas do influenciador, feitas entre 2010 e 2016, com conteúdos racistas. Depois da repercussão, Cocielo apagou cerca de 50 mil tuítes de sua conta no Twitter, além de privar outros comentários.

Mulher envolvida em polêmica

Em fevereiro deste ano, a mulher de Cocielo, a blogueira Tata Estaniecki, também se envolveu em uma polêmica sobre racismo. Na ocasião, a influenciadora usou um look “em homenagem aos escravos” para ir ao Baile da Vogue.

A peça seria uma referência a uma máscara de ferro que era colocadas em escravos que tentavam fugir. O traje causou polêmica nas redes sociais e Tata teve que pedir desculpas. “Estou vendo alguns comentários nas minhas fotos, nunca quis ofender ninguém, peço desculpas se interpretaram por esse lado”, disse.

Confira na íntegra o posicionamento de Cocielo e das marcas Coca-Cola, Submarino e Itaú:

Cocielo

“Bom, vamo lá! Hoje eu fiz um tweet sobre o Mbappé e a piada se referia a velocidade dele devido a um lance do jogo, nada além disso! O tweet foi interpretado de mil formas diferentes e gerou uma grande discussão. Decidi deletar pois nunca fui de entrar em polêmicas, mas já era tarde demais, tinha tomado uma proporção enorme… pegaram alguns comentários antigos, de uns 8 anos atrás, que eu já havia feito aqui no Twitter, tenho até vergonha! Cara, como eu falava m… Na época esses comentários infelizes tinham uma interpretação totalmente diferente de hoje, um momento delicado. Muitas vezes fui irônico, muitas vezes estava zoando amigos, muitas vezes só queria ser o engraçadão, e são coisas que eu nem lembrava ter escrito… De qualquer forma, não existe justificativa, isso fez eu me sentir muito mal só de imaginar ter sido uma pessoa escrota. Arrependido e aprendido! Lição pra vida! Nunca mais se repetirá! Peço desculpas publicamente por ter ofendido inúmeras pessoas, e como eu sempre digo: meu sonho sempre foi alegrar e motivar todos a acreditarem nos próprios sonhos. Magoar alguém nunca foi minha intenção, quem conhece minha história e convive comigo, sabe como eu sou, e que eu jamais agiria desta forma! Vivendo e aprendendo! Não vou entrar em nenhuma discussão, assumo meu erro! Desculpa!”

Itaú

“O Youtuber citado não faz mais parte de qualquer peça de comunicação de nossa campanha. Reforçamos que o Itaú repudia toda e qualquer forma de discriminação e preconceito. Esperamos que o respeito à diversidade sempre prevaleça”.

Submarino

“Submarino repudia veemente qualquer manifestação racista. A marca esclarece que contratou uma agência de publicidade para realização de campanha pontual com influenciadores, dentre eles o Cocielo, e a campanha já foi retirada do ar.”

Coca-Cola

“O respeito à diversidade é um dos principais valores da nossa companhia. Em nossas campanhas, celebramos as diferenças e promovemos a união. Manifestações preconceituosas não são toleradas. Repudiamos qualquer forma de racismo, machismo, misogenia ou homofobia. Atualmente, não temos qualquer ligação com Julio Cocielo e também não temos planos para futuras parcerias.”