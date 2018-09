Caminhão roubado em Ituiutaba é encontrado em Gurinhatã

by Diário do Pontal

Um caminhão roubado em Ituiutaba foi localizado em Gurinhatã na tarde da última quinta-feira (23) — ambas as cidades ficam no Pontal do Triângulo Mineiro.

A PM encontrou a Scania/T112 H 4X2, ano 1985, cor branca, por volta das 16h durante patrulhamento. Ao efetuar buscas no sistema, foi constatado se tratar de produto de roubo ocorrido no município de Ituiutaba/MG. Foram localizadas somente a carreta e o cavalo mecânico, sem a devida carga de sorgo.

O veículo apresentava alguns danos e foi encaminhado ao pátio credenciado do Detran na cidade de Ituiutaba.

