Após briga em fazenda, homem de 41 anos é atingido por 2 disparos em Cachoeira Dourada

Um homem de 32 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (9) após atirar contra um homem de 41 anos na zona rural de Cachoeira Dourada, Minas Gerais. O fato ocorreu por volta das 03h .

Segundo relatos da vítima —um motorista de 41 anos—, ele e o suspeito dos disparos passaram a tarde de quinta-feira (8) consumindo bebidas alcoólicas em Capinópolis. Ainda segundo os relados da vítima — contidos na ocorrência policial—, ao chegarem à fazenda, tiveram um desentendimento verbal e no auge da discussão, P.S.M.L de 32 anos, apontou uma espingarda calibre .32 em sua direção e disparou.

V.P.S, 41 anos, foi atingido na perna esquerda e na mão esquerda. Percebendo que foi alvejado, o homem seguiu até o pronto atendimento em Cachoeira Dourada dirigindo o próprio veículo —um Fiat Pálio de cor branca.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e prendeu o suspeito dos disparos na sede da fazenda onde trabalha. A PM também apreendeu um arpão, duas espingardas e munições —uma das espingardas estava embaixo da cama do suspeito e a outra foi encontrada no curral da propriedade rural.

P.S.M.L confirmou à PM que passou a tarde de quinta-feira (8) consumindo bebidas alcoólicas com V.P.S. Ainda segundo a versão do suspeito, V.P.S chegou à fazenda e começou a discutir com a namorada — ele, então, teria sugerido que a discussão tivesse um fim, no entanto, V.P.S teria tentado pegar uma arma de fogo em baixo do banco do Fiat Pálio de cor branca. Com o objetivo de se proteger de um possível disparo — prossegue a versão do suspeito—, ele teria disparado contra V.P.S.

O suspeito dos disparos afirmou que V.P.S. tem um revólver calibre .38, cromado.

A PM não encontrou a arma de fogo com V.P.S — o mesmo alega que não possui nenhuma arma.

O veículo da vítima foi apreendido por não estar devidamente licenciado.

O suspeito dos disparos está preso. O caso está sendo investigado.