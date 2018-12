Campanha #JuntosComOHenrique mobiliza região em favor do pequeno Henrique, de Capinópolis

by Diário do Pontal

Uma campanha vem mobilizando a região do Triângulo Mineiro em favor do pequeno Henrique, que nasceu em Janeiro deste ano com Holoprosencefalia Alobar, que provoca má formação no cérebro, fissura labial e palatina. A família de Henrique —que é de Capinópolis— busca recursos para reconstrução labial, palato e enxerto do osso nasal do bebê. A cirurgia será feita em Porto Alegre-RS.

Ainda recém-nascido, Henrique teve de remover um olho, porém, a alegria e vontade de viver do pequeno emociona a todos.

A família espera arrecadar R$80 Mil para os custos —até esta publicação do Tudo Em Dia, cerca de R$13 mil já haviam sido arrecadados. Todos podem colaborar com o pequeno Henrique por meio de uma ‘vaquinha virtual’ — (Contribua).

Uma conta poupança também foi aberta na agência do banco Bradesco em nome do pai do bebê — Ag 2438 | Conta-poupança: 18939-1 | Luiz Henrique Jesus Custódio.

“Precisamos da sua ajuda para que ele possa ser transportado de forma segura e custear a cirurgia da face. Qualquer valor será bem vindo e desde já agradecemos”, disseram os pais do bebê no site oficial que arrecada as contribuições.

HENRIQUE – O GUERREIRO

Diagnosticado com Holoprosencefalia Alobar desde a gestação, Henrique nasceu em 30 de janeiro desde ano em Uberlândia, Minas Gerais. Após o nascimento, ficou 43 dias na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, onde fazia o uso de sonda nasogástrica.

Os pais de Henrique são dentistas em Capinópolis —Luiz Henrique Custódio e Juliana Silva.