Idosos do lar Frederico Ozanan tiveram uma tarde especial em Capinópolis

Os idosos do Abrigo Frederico Ozanan, em Capinópolis, tiveram uma tarde de alegria, música e espírito natalino.

Voluntários estiveram no Lar do Idoso com presentes, música e uma conversa amiga.

Para deixar a tarde desta sexta-feira (21) de dezembro ainda mais gostosa, um lanchinho especial foi servido pelos voluntários.

Sempre otimista e muito alegre, Dona Madalena — uma das mais antigas internas do lar do idoso— aproveitou a apresentação da cantora Letícia Nero para soltar a voz.

De acordo com Ana Lúcia o encontro é uma forma de incentivar outras pessoas a visitar o lar do idoso e socializar com os internos.

“Eu venho da cidade de Ceres (GO) e já conhecia o asilo de Ceres. Com as aproximações das festas, muita gente esquece seus idosos e com esta iniciativa, eu quero convidar as pessoas a lembrar que existem, também, os idosos e que é um momento muito triste para eles, estarem sós nesta época”, disse a idealizadora do encontro.

Amauri Barros, esposo de Ana Lúcia, ressaltou a experiência dos idosos e a necessidade de retribuir o amor. “Isso aqui é uma história de uma vida, pessoas com muita experiência, muita coisa boa para passar. E quem tanto deu amor para você, você também doar amor para eles é uma coisa maravilhosa”, finalizou Amauri.

FOTOS:

