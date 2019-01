Nilton Pinto e Tom Carvalho realizam show em Capinópolis e cedem entrevista ao Tudo Em Dia

by Diário do Pontal

ASSISTA À REPORTAGEM:

A ‘dupla do riso’ Nilton Pinto e Tom Carvalho realizaram um espetáculo de humor na noite da última quinta-feira (20) em Capinópolis, no Triângulo Mineiro.

Os humoristas interpretaram personagens consagrados pelo público brasileiro — Manelão e Shirley— arrancaram gargalhadas do público.

Um dos segredos da dupla é regionalizar as piadas, citando cidades da região. O personagem Manelão — que não aceita o filho gay— seria de Santa Vitória. A estratégia é para situar o público e causar empatia.

O salão de eventos ficou lotado e nem o forte calor impediu que o público se divertisse.

Parte da renda do show com a dupla de humorista será destinada ao tratamento do pequeno Henrique. Uma grande movimentação regional busca recursos para custear o tratamento do bebê que nasceu com Holoprosencefalia Alobar.

Horas antes do show em Capinópolis, Nilton Pinto e Tom Carvalho receberam o Tudo Em Dia em uma pousada em Cachoeira Dourada de Minas para um bate papo bem descontraído.

Em entrevista ao jornalista Paulo Braga, os humoristas relembraram o início da carreira, falaram de personagens criados e de futuros projetos para as redes sociais.

Nilton Pinto — logo após o encerramento da entrevista— afirmou que enfrenta problemas de saúde e deve fazer uma cirurgia nos próximos dias.

