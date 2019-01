Menina de Capinópolis faz roteiro e narração de desenho animado que ensina as cores

by Diário do Pontal

Com apenas 7 anos de idade, a pequena moradora de Capinópolis, no Triângulo Mineiro, criou seu segundo roteiro de animação infantil. Ananda Braga criou um roteiro didático para o desenho animado ‘Bululu’, onde as cores primárias são destaques.

As cores primárias, vermelho, amarelo e azul são repetidamente faladas e demonstradas na animação. A narração do desenho animado também é feito por Ananda Braga.

O desenho animado começa com uma breve apresentação do personagem. Em seguida, ‘Bululu’ tropeça em uma pedra ao ser distraído por uma borboleta — daí por diante, o diálogo entre o personagem e Ananda Bragadiscorre.

O desenho animado tem duração de 2 minutos, no entanto, foram gastos 21 dias para que a animação fosse concluída.

O projeto infantil tem o objetivo de educar crianças de forma lúdica. O ‘Bululu’ é apoiado e financiado pelojornal Tudo Em Dia.

Ananda também foi a autora — juntamente com a mãe Lívia Reis— do roteiro que aborda o racismo nas escolas.