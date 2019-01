Polícia apreende cerca de meia tonelada de maconha próximo à Iturama

by Diário do Pontal



A Polícia Militar de Iturama apreendeu pouco mais de meia tonelada de maconha, que estava no interior de um carro que trafegava pela MGC-497, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 16. Um suspeito foi preso em Campina Verde.

...

Uma guarnição policial retornava para Iturama após uma operação em Campina Verde quando encontrou um Fiat Linea trafegando pela via com a suspensão rebaixada. A viatura retornou para fazer a abordagem quando o motorista notou a ação e fugiu, dando início a uma perseguição policial.

O suspeito conseguiu fugir de um cerco bloqueio montado no cruzamento da MGC-497 com a BR-364, mas pouco tempo depois, abandonou o veículo em uma estrada de terra e fugiu. No interior do veículo, a PM encontrou 560 tabletes de maconha, que pesavam 560 kg.

...

Mais tarde, a PM de Campina Verde recebeu a informação de que o suspeito foi avistado em um posto de combustíveis próximo ao município. Dois policiais foram até o local e efetuaram a prisão do motorista. 519 reais em dinheiro trocado também foram apreendidos.