Bombeiros resgatam vítimas presas embaixo de ônibus coletivo após acidente com motocicleta

by Diário do Pontal

Na tarde desse sábado, 06 de abril, por volta das 15h30, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de trânsito envolvendo uma motocicleta e um ônibus coletivo, na avenida Dezessete com a rua Trinta.

No local a equipe do Corpo de Bombeiros deparou com as duas vítimas que estavam na motocicleta, sendo que o condutor da moto estava preso debaixo do ônibus coletivo, com fraturas nos dois membros inferiores, além de escoriações generalizadas.

A segunda vítima que estava de carona na motocicleta, mesmo com fratura no membro inferior e escoriações diversas, conseguiu sair debaixo do ônibus e foi amparado por populares até a chegada dos Bombeiros.

A Guarnição de Bombeiros iniciou então os trabalhos de retirada e imobilização da vítima que estava debaixo do ônibus, aplicando técnicas de salvamento terrestre combinado a técnicas de primeiros socorros, retiraram e imobilizaram a vítima com segurança, transportando para o Hospital de Pronto Atendimento.

A outra vítima que já estava distante do ônibus, foi imobilizada e transportada pela equipe do SAMU que também chegou ao local para prestar socorro.